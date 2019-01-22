Сумские власти не будут отменять бесплатный проезд в коммунальном транспорте для пенсионеров

«Предлагаем отменить бесплатный проезд в троллейбусах для пенсионеров.
Это позволит разгрузить заполненность троллейбусов бесплатными пассажирам, увеличит рентабельность троллейбусов, и снимет нагрузку с городского бюджета.
Троллейбусы не должны быть дотационными», - писал автор петиции Бондаренко Юрий Викторович.
Ответ на электронную петицию содержит очень много букв, но сводится к следующему:
«Сумской городской совет и его исполнительный комитет, как орган исполнительной власти осуществляет свою деятельность исключительно в рамках правового поля. Вопрос отмены каких-либо льгот, как и их предоставления, не подлежат решению на уровне местных органов власти».
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