Сумские власти не будут отменять бесплатный проезд в коммунальном транспорте для пенсионеров Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отменить бесплатный проезд в троллейбусе».

«Предлагаем отменить бесплатный проезд в троллейбусах для пенсионеров.

Это позволит разгрузить заполненность троллейбусов бесплатными пассажирам, увеличит рентабельность троллейбусов, и снимет нагрузку с городского бюджета.

Троллейбусы не должны быть дотационными», - писал автор петиции Бондаренко Юрий Викторович.

Ответ на электронную петицию содержит очень много букв, но сводится к следующему:

«Сумской городской совет и его исполнительный комитет, как орган исполнительной власти осуществляет свою деятельность исключительно в рамках правового поля. Вопрос отмены каких-либо льгот, как и их предоставления, не подлежат решению на уровне местных органов власти».