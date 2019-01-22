Сумчане просят ввести 50-процентный льготный проезд для пенсионеров На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Льготный проезд. Быть или не быть?».

«Предлагаю не отменять льготный проезд вообще, а сделать его 50-процентным для всех категорий льготников. То есть льготной категории населения нужно быть платить по 2 грн за проезд в коммунальном транспорте города Сумы (как в автобусе, так и в троллейбусе). Дотация из бюджета составит 50%, а не 100%, как сейчас. Платить за проезд должны все, хотя бы частично. Это позволит установить реальный пассажиропоток в транспорте, сделает более удобным пользование транспортом и облегчит работу кондукторов в часы пик, - пишет автор петиции Сидоренко Евгений Леонидович.

Дата начала сбора подписей: 5 февраля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 5 февраля петицию подписали 8 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.