Фейковый банкир развел жителя Сумщины на 8 тысяч Пострадавший - житель Середина-Будского района. Мошенник, представившись работником банка, обманул его почти на 8000 гривен.

В Середина-Будское отделение полиции обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, днем на его мобильный поступил звонок от незнакомца, назвавшегося начальником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета пытаются снять деньги. Для защиты карты, заверил, нужно проверить его персональные данные и другую секретную информацию, на что заявитель согласился, после чего с его счета исчезли все имеющиеся деньги в сумме почти 8000 гривен.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следственные действия с целью установления личности мошенника.

Правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами, не называть им секретную информацию по своей банковской карте и помнить, что настоящие банкиры не выспрашивают подобной информации у своих клиентов. Подобные звонки поступают только от аферистов.