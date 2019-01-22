Фейковый банкир развел жителя Сумщины на 8 тысяч

В Середина-Будское отделение полиции обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, днем на его мобильный поступил звонок от незнакомца, назвавшегося начальником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета пытаются снять деньги. Для защиты карты, заверил, нужно проверить его персональные данные и другую секретную информацию, на что заявитель согласился, после чего с его счета исчезли все имеющиеся деньги в сумме почти 8000 гривен.
Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следственные действия с целью установления личности мошенника.
Правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами, не называть им секретную информацию по своей банковской карте и помнить, что настоящие банкиры не выспрашивают подобной информации у своих клиентов. Подобные звонки поступают только от аферистов.
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