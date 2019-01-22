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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50166

Фейковый банкир развел жителя Сумщины на 8 тысяч

Пострадавший - житель Середина-Будского района. Мошенник, представившись работником банка, обманул его почти на 8000 гривен.

В Середина-Будское отделение полиции обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, днем на его мобильный поступил звонок от незнакомца, назвавшегося начальником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета пытаются снять деньги. Для защиты карты, заверил, нужно проверить его персональные данные и другую секретную информацию, на что заявитель согласился, после чего с его счета исчезли все имеющиеся деньги в сумме почти 8000 гривен.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следственные действия с целью установления личности мошенника.

Правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами, не называть им секретную информацию по своей банковской карте и помнить, что настоящие банкиры не выспрашивают подобной информации у своих клиентов. Подобные звонки поступают только от аферистов.

Право Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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