Василь Лобода: Аграрії Сумщини підтримують Юлію Тимошенко «Державою мають бути прийняті реальні заходи, для створення сприятливих умов існування всіх галузей агропромислового комплексу», - на цьому наголосив директор з виробництва групи компаній «Ukrlandfarming» Василь Лобода під час зустрічі лідера партії ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко з громадою Чернеччинської ОТГ на Сумщині.

Українське сільське господарство є флагманом економіки країни протягом останніх років. Більше того, галузь – одна з основних бюджетоутворюючих сфер економіки, і її розвиток має велику вагу для зміцнення країни.

«Потенціал галузі АПК в Україні величезний. Повністю його відкрити під силу лише політику такого рівня, як Юлія Тимошенко. Згадати хоча б ухвалену під час її прем’єрства «Державну програму розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 2009 – 2012 років», яка передбачала найбільшу за всю історію незалежної України фінансову та матеріальну підтримку цієї сфери», – зауважив Василь Лобода. – Саме тому, аграрії Сумщини, та й усієї країни висловлять свою підтримку на президентських виборах Юлії Тимошенко».

На думку директора з виробництва групи компаній «Ukrlandfarming», така підтримка також пов'язана з постійною плідною співпрацею сільгоспвиробників з лідером ВО «Батьківщина» Юлією Тимошенко та її партією. Завдяки якій вдалося досягти ключових для галузі перемог: зберегти мораторій на продаж землі, забезпечити діяльність сімейних фермерських господарств, напрацювати законодавчі ініціативи задля недопущення захоплення фермерських земель рейдерами.

«Юлія Володимирівна у кожних своїх виступах говорить за стан і можливості аграрного сектору. За те, що виробництво зернової групи може бути в рази збільшено, і це правда. Я, як аграрій, абсолютно відповідально про це заявляю», – наголосив Василь Лобода.

Він зауважив, при нормальній державній програмній політиці може бути збільшено в рази й тваринництво. Якщо на початку 1991 року його в Україні було 25 млн., то зараз менше 3 млн.

Програма відродження вітчизняного АПК є одним із ключових пунктів Нового економічного курсу, який сприятиме формуванню успішної аграрної політики, що приведе до зміцнення позицій вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції в середині країни та на міжнародній арені.

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