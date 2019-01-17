Прокуратура Сумщины прокомментировала задержание прокурора на взятке

Руководство прокуратуры Сумской области всегда принципиально реагирует на нарушения правил профессиональной этики и другие позорные поступки, совершенные сотрудниками органов прокуратуры. Так, в течение последних двух лет прокуратурой Сумской области выявлено и привлечено к уголовной ответственности прокурора Сумской местной прокуратуры за коррупционное преступление и заместителя прокурора Сумской области, который путем обмана и подделки документа завладел чужим имуществом.
В понедельник, 4 февраля 2019 года, работниками Генинспекции ГПУ, ГБР и ГУ БКОП СБУ задержали прокурора Сумской местной прокуратуры Сумской области, который при пособничестве адвоката Совета адвокатов Сумской области требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве 3500 долларов США за содействие в назначении последнему наказания, не связанного с реальным лишением свободы.
В связи с вышеизложенным, в соответствии с действующим законодательством прокуратурой Сумской области назначено служебное расследование в отношении задержанного, результаты которого будут направлены в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров для привлечения лица к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении.
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