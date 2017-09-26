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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3032

Городские власти Сум отказались финансировать скорую помощь

Вопрос выделения дополнительных средств для финансирования медицинских работников областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф решали во время личного приема граждан первого замглавы Сумской облгосадминистрации Вадима Акперова.

Директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Александренко отметил, что городские власти Сум наотрез отказалась от финансирования их заведения, мотивируя свой отказ изменением юридической регистрации этого центра. В то время, когда центр обслуживает 40% жителей именно города Сумы.

По словам директора, большая нагрузка, сложные условия труда и низкая заработная плата в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф привели к тому, что за три года кадровый состав изменился на 39,6%. Так, если в течение 2018 года уволилось 28 фельдшеров, то уже за первый месяц этого года - 10, что для экстренной скорой помощи является катастрофическим.

«Мы много раз обращались к городским властям Сум с предложениями по решению этой проблемы, но, к сожалению, никакого результата. Мы понимаем, что возможности областного центра в оказании помощи при неотложных состояниях - ограничены, - отметил Анатолий Александренко. - Имея работников, транспорт, оборудование и опыт работы, мы в состоянии взять этот объем работы на себя, но просим у городских властей компенсации за медикаменты и топливо. Это позволит избежать социальной напряженности, которая сейчас сложилась при следующих обстоятельствах. Все должны понимать, если центр будет принимать все вызовы на себя, то это сделает невозможным предоставление своевременной помощи при экстренных ситуациях, ведь из 100% вызовов - 30% экстренные, а 70% - неотложная помощь».

Как сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, закон об экстренной медицинской помощи четко разграничивает понятия экстренная и неотложная помощь. В области есть неотложная помощь у 12 районах из 18, в то же время город Сумы ни в одной из городских больниц не имеет неотложной медицинской помощи. Также в областном центре по нормативам по количеству населения должно быть 33 машины-бригады, которые оказывали помощь, на сегодня только 15.

Вадим Акперов обратил внимание на то, что городские власти Сум постоянно отказывают в финансировании и другим областным медицинским учреждениям, где большинство пациентов - жители города.

Он дал поручение руководству областного Департамента финансов и управлению здравоохранения проанализировать использование запланированных средств из остатка медицинской субвенции и собственного ресурса областного бюджета, чтобы найти возможность (направить средства) для финансирования медицинских работников областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Общество Скорая помощь Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

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