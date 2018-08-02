На Сумщине подростки отравились алкоголем За последние сутки в больницы попали четверо несовершеннолетних жителей области.

Двое детей пострадали от ожога и отравления бытовой химией, еще двое подростков - от отравления алкоголем неизвестного происхождения. Полиция по всем этим случаям проводит соответствующие проверки.

Так, в реанимацию с ожогами лица, шеи и грудной клетки общей площадью 10% попал годовалого малыш. Как объяснили в больнице его родители, ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком.

В отделение интенсивной терапии попал двухлетний мальчик с отравлением бытовой химией - маленький исследователь «испытал» на вкус жидкое моющее средство.

Еще двое несовершеннолетних, 12-летний парень и 16-летняя девушка, попали под надзор медиков с отравлением алкоголем. Работники полиции выясняют обстоятельства этих событий, и кто из взрослых виноват в том, что подростки имели свободный доступ к алкоголю.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными к безопасности и здоровью своих детей. Объясняйте им об опасностях, с которыми можно столкнуться в быту или на улице. Расскажите, какой вред наносят психическому и физическому здоровью алкоголь и наркотики. Приобщайте молодежь к занятиям спортом и творчеством, если есть такая возможность - предложите ребенку занятия в кружке или секции по его вкусу. Старайтесь поддерживать с детьми теплые доверительные отношения, чтобы они не компенсировали недостаток семейного тепла общением с посторонними, иногда социально неблагополучными людьми.

Что же касается маленьких детей, то родителям следует внимательно и пристально следить за ними, устраняя любую возможность получения ребенком бытовых травм. Закрыть специальными заглушками розетки, посуду с горячими напитками держать подальше от края стола, медикаменты, бытовую химию, элементы питания и другие опасные вещи и вещества держать в недоступном для детей местах. Озаботиться, чтобы ребенок не мог вылезти на подоконник и открыть окно. Убрать из зоны его доступа ядовитые комнатные растения. Если в доме или квартире есть домашние любимцы, родителям необходимо следить, чтобы дети не претерпели от животных повреждений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.