Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19490

На Сумщине подростки отравились алкоголем

За последние сутки в больницы попали четверо несовершеннолетних жителей области.

Двое детей пострадали от ожога и отравления бытовой химией, еще двое подростков - от отравления алкоголем неизвестного происхождения. Полиция по всем этим случаям проводит соответствующие проверки.

Так, в реанимацию с ожогами лица, шеи и грудной клетки общей площадью 10% попал годовалого малыш. Как объяснили в больнице его родители, ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком.

В отделение интенсивной терапии попал двухлетний мальчик с отравлением бытовой химией - маленький исследователь «испытал» на вкус жидкое моющее средство.

Еще двое несовершеннолетних, 12-летний парень и 16-летняя девушка, попали под надзор медиков с отравлением алкоголем. Работники полиции выясняют обстоятельства этих событий, и кто из взрослых виноват в том, что подростки имели свободный доступ к алкоголю.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными к безопасности и здоровью своих детей. Объясняйте им об опасностях, с которыми можно столкнуться в быту или на улице. Расскажите, какой вред наносят психическому и физическому здоровью алкоголь и наркотики. Приобщайте молодежь к занятиям спортом и творчеством, если есть такая возможность - предложите ребенку занятия в кружке или секции по его вкусу. Старайтесь поддерживать с детьми теплые доверительные отношения, чтобы они не компенсировали недостаток семейного тепла общением с посторонними, иногда социально неблагополучными людьми.

Что же касается маленьких детей, то родителям следует внимательно и пристально следить за ними, устраняя любую возможность получения ребенком бытовых травм. Закрыть специальными заглушками розетки, посуду с горячими напитками держать подальше от края стола, медикаменты, бытовую химию, элементы питания и другие опасные вещи и вещества держать в недоступном для детей местах. Озаботиться, чтобы ребенок не мог вылезти на подоконник и открыть окно. Убрать из зоны его доступа ядовитые комнатные растения. Если в доме или квартире есть домашние любимцы, родителям необходимо следить, чтобы дети не претерпели от животных повреждений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Детский травматизм Отравление детей

По тематике

В Сумах расследуют детский травматизм на горке в детском парке
08.01.2019 17:38

В Сумах расследуют детский травматизм на горке в детском парке

В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства травмирования детей на стихийной горке....

Еще двое детей травмировались на горке в детском парке
06.01.2019 19:05

Еще двое детей травмировались на горке в детском парке

Еще двух детей с травмами привезли в Сумскую областную клиническую больницу из детского парка....

24.09.2018 09:59

На прошлой неделе отравились пятеро сумчан

На прошлой неделе в пятую горбольницу госпитализированы 3 взрослых больных с отравлениями неизвестным веществом, медикаментами и суррогатами алкоголя.
Один больной...

06.08.2018 13:44

За выходные на Сумщине восемь детей госпитализированы в больницы

Двое детей оказались на больничной койке с отравлениями и один ребенок - с ожогами, еще пятеро - с телесными повреждениями...

02.08.2018 11:46

На Сумщине в казан с кипятком упала 2-летнняя девочка

1 августа в реанимационное отделение Сумской областной детской больницы из хирургического отделения Глуховской ЦРБ санавиацией доставлена 2-х летняя девочка....

Новости

В Сумах на взятке задержали прокурора
Вчера 20:45
Сумчане просят ввести 50-процентный льготный проезд для пенсионеров
Сегодня 14:08
Сумчани просять встановити меморіальну дошку до роковин загибелі Чорновола
Сегодня 13:30
Арсеній Яценюк: «Народний фронт» іде за перемогою до Верховної Ради
Сегодня 13:24
На Сумщине подростки отравились алкоголем
Сегодня 13:19
Прокуратура Сумщины прокомментировала задержание прокурора на взятке
Сегодня 13:12
В Сумах жители Криничной перегородили сток и заливают Пришиб
Сегодня 12:50
Василь Лобода: Аграрії Сумщини підтримують Юлію Тимошенко
Сегодня 12:27
На Сумщине помощник по хозяйству оказался вором
Сегодня 12:10
Сумчане собирают подписи за отмену повышения тарифов в троллейбусах
Сегодня 11:54
Ахтырские полицейские задержали наркодилера
Сегодня 11:53
Сумские власти не будут отменять бесплатный проезд в коммунальном транспорте для пенсионеров
Сегодня 11:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.