Арсеній Яценюк: «Народний фронт» іде за перемогою до Верховної Ради 2 лютого 2019 року у Києві відбувся з’їзд політичної партії «Народний Фронт», де лідер партії Арсеній Яценюк заявив, що «Народний фронт» боротиметься за формування нової коаліції у Верховній Раді України та нового уряду.

«Нова Верховна Рада України – це нові депутати, нова коаліція і новий уряд. І ми повинні поборотися і вибороти, як нову коаліцію, так і новий уряд», – заявив лідер партії «Народний фронт» на партійному з’їзді.

Делегати з’їзду одностайно підтримали лідера та оцінили його внесок в порятунку країни в складні часи.

Арсеній Яценюк подякував активу партії, який раніше висловився за необхідність брати участь в чергових виборах Президента України: «Це непросте рішення, яке не можна приймати з точки зору емоції чи політичної кон’юнктури. Внаслідок масованої дискредитаційної кампанії, просто відвертої брехні, коли брехали 22 відсоткам виборців «Народного фронту» і всьому українському народу, сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори Президента України в 2019 році. Я – реаліст». Він підкреслив, що принести невизначеність для проукраїнського суспільства, яке хоче змін в країні, «було би безвідповідально».

Арсеній Петрович зазначив, що парламентська кампанія розпочнеться лише за півтора місяця після інаугурації Президента України. Перед новим Кабінетом Міністрів будуть стояти не менш масштабні завдання, ніж стоять перед нинішнім урядом. Лідер партії зауважив: «Ми – сильна і згуртована команда. Ми – фахова команда. Ми – проукраїнська команда. Ми йдемо до перемоги на виборах у Верховну Раду України. Ми йдемо до формування нового уряду. Ми довели: ми вміємо перемагати. І ми переможемо!».

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