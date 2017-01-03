Почесний громадянин Кролевеччини – лауреат літературної премії імені Олександра Олеся за 2018 рік Як повідомили у Сумщині видавничій, днями було вручено літературну премію імені Олександра Олеся за 2018-й рік.

Лауреатом став Михайло Шевченко за його збірку лірики “Прихиляю тобі небеса”, пише Сайт Кролевця.

Всеукраїнська літературна премія імені Олександра Олеся заснована у 2002 році Сумським земляцтвом в місті Києві на честь неперевершеного українського лірика, який народився в Білопільському районі Сумської області, — Олександра Олеся, пише Вікіпедія. Присуджується щорічно за україномовні поетичні книжки лірики, що вийшли не раніше як за три роки до присудження й не пізніше як за три місяці до 1 листопада поточного року. Премія має диплом, нагрудний знак та грошову винагороду.

Довідка

Михайло Шевченко народився у селі Обтове Кролевецького району у 1947 році. Закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут. Поет, публіцист, журналіст, громадський діяч, упорядник книги “Найкращі пісні України”, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії імені Петра Артеменка, літературних премій імені Павла Усенка, Володимира Сосюри, Івана Нечуя-Левицького, Миколи Островського, Міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди. Йому призначено найвищу нагороду в Кролевецькому районі – Почесний громадянин Кролевеччини.

Автор більше двох з половиною десятків книг. Серед них: “Травневе поле”, “Балади про любов”, “Шлях”, “Я ще живу”. До свого 60-річчя автор видав вибрані твори “Час” у трьох томах (“Я і час”, “Час і я”, “Час поза мною”). Остання презентована поетична збірка – “Усе, що знаю про любов”.

Він – лауреат Всесоюзного конкурсу “Корчагінці – 70-х”, Міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди, республіканської літературно-мистецької премії ім. Миколи Островського, літературних премій ім. І. Нечуя-Левицького, Володимира Сосюри, Дмитра Лученка та інших.

Засновник земляцтв в Україні. Михайло Шевченко – офіційний засновник Сумського земляцтва (разом ізФедором Польовим) та перший його голова. Спільно з Юрієм Жарковим та Валентиною Зенченко вони заснували і зареєстрували “Кролевецьке земляцтво в Києві”, яке вже відзначило своє 20-річчя.

Михайло Шевченко п’ятнадцять років очолював організаційний комітет міжнародного Шевченківського свята “В сім’ї вольній, новій”.

1995 року Михайло Шевченко, Анатолій Петрусенкота Валентина Зенченко заснували Всеукраїнський літературно-мистецький фестиваль “Кролевецькі рушники”, який нині діє як міжнародне свято на кролевецькій землі.

Вже кілька років, як Михайло Шевченко розвиває нові грані власного Генію і розкриває в собі майстерність художника. Його перші картини, виконані у стилі пастозного живопису, були продемонстровані кролевчанам на презентації збірки “Усе, що знаю про любов” у 2016 році.

У 2017 році відзначений Президентом України орденом “За заслуги” ІІ ступеня.