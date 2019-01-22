В Сумах водитель на «Хаммере» вытянул грузовик из снежной ловушки (видео) Сумские патрульные и неравнодушный сумчанин помогли водителю грузовика.

Вечером 3 февраля патрульные получили сообщение о необходимости оказания помощи водителю грузового автомобиля. Как выяснилось, водитель грузовика перепутал и свернул не в тот поворот, а когда понял, что ошибся, уже не мог выехать на дорогу в связи с намерзанием мокрого снега. Во время общения рядом остановился автомобиль Hummer, водитель которого сообщил, что может оказать помощь.

Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения, пока внедорожник отбуксирован грузовик на проезжую часть.