В Сумах водитель на «Хаммере» вытянул грузовик из снежной ловушки (видео)

Вечером 3 февраля патрульные получили сообщение о необходимости оказания помощи водителю грузового автомобиля. Как выяснилось, водитель грузовика перепутал и свернул не в тот поворот, а когда понял, что ошибся, уже не мог выехать на дорогу в связи с намерзанием мокрого снега. Во время общения рядом остановился автомобиль Hummer, водитель которого сообщил, что может оказать помощь.
Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения, пока внедорожник отбуксирован грузовик на проезжую часть.
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