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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50204

В Сумах водитель на «Хаммере» вытянул грузовик из снежной ловушки (видео)

Сумские патрульные и неравнодушный сумчанин помогли водителю грузовика.

Вечером 3 февраля патрульные получили сообщение о необходимости оказания помощи водителю грузового автомобиля. Как выяснилось, водитель грузовика перепутал и свернул не в тот поворот, а когда понял, что ошибся, уже не мог выехать на дорогу в связи с намерзанием мокрого снега. Во время общения рядом остановился автомобиль Hummer, водитель которого сообщил, что может оказать помощь.

Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения, пока внедорожник отбуксирован грузовик на проезжую часть.

Право Снежный занос Хаммер

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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