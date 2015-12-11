Сумчанка стала одной из лучших на Международном фестивале Ученица детской музыкальной школы № 2 отметилась в Киеве на VI Международном фестивале-конкурсе искусств «Покори сцену 2019».

За победу в номинации «Инструментальный жанр» соревновались 32 ученика из Киева, Кривого Рога, Житомира, Сум и других городов Украины. Сумчанка Вероника Воловик - ученица по классу фортепиано детской музыкальной школы № 2 заняла второе место. Подготовила призера преподаватель Валентина Бряник.