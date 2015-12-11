Сумчанка стала одной из лучших на Международном фестивале

За победу в номинации «Инструментальный жанр» соревновались 32 ученика из Киева, Кривого Рога, Житомира, Сум и других городов Украины.
Сумчанка Вероника Воловик - ученица по классу фортепиано детской музыкальной школы № 2 заняла второе место.
Подготовила призера преподаватель Валентина Бряник.
Воспитанник Сумской музыкальной школы №1 Тарас Михайленко в течение трех лет получил около десяти первых мест во всеукраинских и международных...
Воспитанница Сумской детской музыкальной школы № 2 Екатерина Сорока достойно представила наш город на Х Всеукраинской Музыкальной олимпиаде «Голос Страны»,...
Ученики детской музыкальной школы № 2 получили восемь наград VIII Открытого Международного фестиваля-конкурса музыки и академического вокала «Золотий зорепад»....
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Ученики детской музыкальной школы № 2 одержали шесть побед в VII Открытом Международном фестивале-конкурсе музыки и академического вокала «Золотая Лира»,...