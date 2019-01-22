Прогноз погоды на Сумщине на три дня

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 °С мороза до 2 °С тепла.
В дальнейшем осадки прекратятся и произойдет снижение температуры.
7 февраля - без осадков, температура ночью -2..- 7 °С, днем -3 .. + 2 °С.
8 февраля - без осадков, температура ночью -6 ..- 11 °С, днем -4 .. + 1 °С.
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