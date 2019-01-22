Прогноз погоды на Сумщине на три дня В среду, 6 февраля, атмосферный фронт принесет в Сумскую область осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабое налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром возможен туман.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 °С мороза до 2 °С тепла. В дальнейшем осадки прекратятся и произойдет снижение температуры. 7 февраля - без осадков, температура ночью -2..- 7 °С, днем -3 .. + 2 °С. 8 февраля - без осадков, температура ночью -6 ..- 11 °С, днем -4 .. + 1 °С.