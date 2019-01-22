Сумской бегун выиграл 10-километровый кросс в Люксембурге

Среди участников был и уроженец Сум Артем Казбан, который в забеге на 10330 м показал первое время - 35.32,42.
В Сумах завершился юниорский чемпионат Украины по легкой атлетике....
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7-9 февраля в Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....
25-26 января в Сумах в обновленном манеже СумГУ прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....