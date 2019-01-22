Сумской бегун выиграл 10-километровый кросс в Люксембурге З февраля в Люксембурге прошли традиционные соревнования по легкоатлетическому кроссу ING Eurocross 2019.

Среди участников был и уроженец Сум Артем Казбан, который в забеге на 10330 м показал первое время - 35.32,42.