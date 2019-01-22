Сумчане завоевали 7 наград на чемпионате Украины по легкой атлетике

Игорь Гончаренко и Николай Рущак с тренерами Алексеем и Людмилой Шелестами
4-5 февраля в манеже СумГУ прошел уже третий в этом сезоне чемпионат Украины по легкой атлетике.
Вслед за командным и юношеским чемпионатами два дня на дорожках и в секторах соревновались юниоры. Сумские спортсмены завоевали на чемпионате 7 медалей, что позволило сборной занять шестое командное место. Впереди Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Киев и Донецкая области.
Чемпионами стали:
- Ярослав Демченко в беге на 400 м – 48,48 с и 200 м – 22,21 с
- Игорь Гончаренко в спортивной ходьбе на 5000 м – 22:04,88
Бронзовые медали у:
- Николая Рущака в спортивной ходьбе на 5000 м – 2229,40
- Анастасии Лукашевич в беге с препятствиями на 2000 м – 7:14,99
- Виталия Опанасенко в толкании ядра – 14,40 м
- Евгения Швеца в беге на 60 м с барьерами – 8,67 м
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