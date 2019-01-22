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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14230

Сумчане завоевали 7 наград на чемпионате Украины по легкой атлетике

В Сумах завершился юниорский чемпионат Украины по легкой атлетике.

Игорь Гончаренко и Николай Рущак с тренерами Алексеем и Людмилой Шелестами

4-5 февраля в манеже СумГУ прошел уже третий в этом сезоне чемпионат Украины по легкой атлетике.

Вслед за командным и юношеским чемпионатами два дня на дорожках и в секторах соревновались юниоры. Сумские спортсмены завоевали на чемпионате 7 медалей, что позволило сборной занять шестое командное место. Впереди Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Киев и Донецкая области.

Чемпионами стали:

- Ярослав Демченко в беге на 400 м – 48,48 с и 200 м – 22,21 с

- Игорь Гончаренко в спортивной ходьбе на 5000 м – 22:04,88

Бронзовые медали у:

- Николая Рущака в спортивной ходьбе на 5000 м – 2229,40

- Анастасии Лукашевич в беге с препятствиями на 2000 м – 7:14,99

- Виталия Опанасенко в толкании ядра – 14,40 м

- Евгения Швеца в беге на 60 м с барьерами – 8,67 м

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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