Сумчане завоевали 7 наград на чемпионате Украины по легкой атлетике В Сумах завершился юниорский чемпионат Украины по легкой атлетике.

Игорь Гончаренко и Николай Рущак с тренерами Алексеем и Людмилой Шелестами

4-5 февраля в манеже СумГУ прошел уже третий в этом сезоне чемпионат Украины по легкой атлетике.

Вслед за командным и юношеским чемпионатами два дня на дорожках и в секторах соревновались юниоры. Сумские спортсмены завоевали на чемпионате 7 медалей, что позволило сборной занять шестое командное место. Впереди Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Киев и Донецкая области.

Чемпионами стали:

- Ярослав Демченко в беге на 400 м – 48,48 с и 200 м – 22,21 с

- Игорь Гончаренко в спортивной ходьбе на 5000 м – 22:04,88

Бронзовые медали у:

- Николая Рущака в спортивной ходьбе на 5000 м – 2229,40

- Анастасии Лукашевич в беге с препятствиями на 2000 м – 7:14,99

- Виталия Опанасенко в толкании ядра – 14,40 м

- Евгения Швеца в беге на 60 м с барьерами – 8,67 м