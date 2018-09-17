В Украине стартовала регистрация на ВНО, завершится 25 марта Регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет с 5 февраля по 25 марта, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании начнется 5 февраля и продлится до 25 марта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте УЦОКО в рубрике "ВНО/ГИА", подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Затем участник ВНО должен получить от регионального центра Сертификат.

Согласно сообщению, комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.