Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0361

Почти 6 млн грн убытков насчитали экоинспекторы лесникам на Сумщине

Государственной экологической инспекцией в Сумской области в период с 21 января по 1 февраля проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ГП «Свесское лесное хозяйство».

В ходе проверки выявлено, что специалистами Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства были выписаны лесорубные билеты на проведение сплошных рубок главного пользования на 2019 год государственным лесохозяйственным предприятиям Сумской области на площади более 1,0 га при отсутствии заключения оценки воздействия на окружающую среду.

Проверкой установлено, что на территории Олинского лесничества ГП «Свесский лесхоз» при отсутствии заключения по оценке воздействия на окружающую среду и лимита заготовки древесины в порядке рубки главного пользования на 2019 год, рекомендованных материалов лесоустройства на ревизионный период 2019-2028 гг. на основании лесорубочного билета Серия СУ ЛРК № 004542 от 03.01.2019 проведены сплошные рубки 208 деревьев главного пользования в квартале 15 (выдел 10) на площади 2,9 га и 186 деревьев главного пользования в квартале 49 (выдел 28) на площади 1,6 га.

На территории Дружбовского лесничества ГП «Свесский лесхоз» также на основании выданного лесорубочного билета в 2018 году проведена выборочная санитарная рубка 166 деревьев на площади 2,2 га в квартале 31 выдел 8 (2), которая в установленном порядке не была запроектирована для проведения выборочной санитарной рубки в 2018 году утвержденными материалами лесоустройства на ревизионный период, внесена в утвержденный перечень мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов ГП «Свесский лесхоз» на 2018 год и о данной рубке не было сообщено Сумскую облгосадминистрацию.

Кроме того, ГП «Свесский лесхоз» не получило в пользование утвержденную в установленном порядке расчетную лесосеку и утвержденных материалов лесоустройства на ревизионный период 2019-2028 годы.

По результатам проверки рассчитан вред, причиненный лесу вследствие нарушения требований природоохранного законодательства, который составил 5820373 грн. Материалы проверки направлены в Управление службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Вырубка деревьев Госэкоинспекция Свесса Свесский лесхоз

По тематике

Белопольский водоканал сбрасывал нечистоты в реку
01.02.2019 15:54

Белопольский водоканал сбрасывал нечистоты в реку

КП «Водоканал Белополья» возместило убытки за загрязнение реки Вир недостаточно очищенными сточными водами....

На Сумщине 10 лет чистят подземные воды, загрязненные нефтяниками
31.01.2019 14:41

На Сумщине 10 лет чистят подземные воды, загрязненные нефтяниками

Продолжаются работы по ликвидации загрязнения подземных вод в районе деятельности НГДУ «Полтаванафтогаз» ПАО «Укрнафта» на территории Раменского района....

На Сумщине экоинспекция проверила «Укрнафту»: есть нарушения
29.01.2019 14:39

На Сумщине экоинспекция проверила «Укрнафту»: есть нарушения

Завершена проверка обособленных подразделений ПАО «Укрнафта» на территории Сумской области....

Как на Сумщине борются с разливом нефти
25.01.2019 14:43

Как на Сумщине борются с разливом нефти

Информацию о ходе ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов в Ахтырском районе по состоянию на 24 января опубликовала Госэкоинспекция в Сумской области....

14.01.2019 12:12

На Сумщине агропредприятие загрязнило землю на 266 тысяч

Суд обязал ООО «Росагроинвест» возместить убытки в размере 266 тыс. 288 грн....

Новости

В Сумах на взятке задержали прокурора
Вчера 20:45
Почти 6 млн грн убытков насчитали экоинспекторы лесникам на Сумщине
Сегодня 16:03
Городские власти Сум отказались финансировать скорую помощь
Сегодня 15:30
В Украине стартовала регистрация на ВНО, завершится 25 марта
Сегодня 15:26
Сумчане завоевали 7 наград на чемпионате Украины по легкой атлетике
Сегодня 15:14
Сумской бегун выиграл 10-километровый кросс в Люксембурге
Сегодня 15:01
Фейковый банкир развел жителя Сумщины на 8 тысяч
Сегодня 14:50
Вора в розыске поймали сумские копы
Сегодня 14:39
Сумчане просят ввести 50-процентный льготный проезд для пенсионеров
Сегодня 14:08
Сумчани просять встановити меморіальну дошку до роковин загибелі Чорновола
Сегодня 13:30
Арсеній Яценюк: «Народний фронт» іде за перемогою до Верховної Ради
Сегодня 13:24
На Сумщине подростки отравились алкоголем
Сегодня 13:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.