Почти 6 млн грн убытков насчитали экоинспекторы лесникам на Сумщине Государственной экологической инспекцией в Сумской области в период с 21 января по 1 февраля проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ГП «Свесское лесное хозяйство».

В ходе проверки выявлено, что специалистами Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства были выписаны лесорубные билеты на проведение сплошных рубок главного пользования на 2019 год государственным лесохозяйственным предприятиям Сумской области на площади более 1,0 га при отсутствии заключения оценки воздействия на окружающую среду.

Проверкой установлено, что на территории Олинского лесничества ГП «Свесский лесхоз» при отсутствии заключения по оценке воздействия на окружающую среду и лимита заготовки древесины в порядке рубки главного пользования на 2019 год, рекомендованных материалов лесоустройства на ревизионный период 2019-2028 гг. на основании лесорубочного билета Серия СУ ЛРК № 004542 от 03.01.2019 проведены сплошные рубки 208 деревьев главного пользования в квартале 15 (выдел 10) на площади 2,9 га и 186 деревьев главного пользования в квартале 49 (выдел 28) на площади 1,6 га.

На территории Дружбовского лесничества ГП «Свесский лесхоз» также на основании выданного лесорубочного билета в 2018 году проведена выборочная санитарная рубка 166 деревьев на площади 2,2 га в квартале 31 выдел 8 (2), которая в установленном порядке не была запроектирована для проведения выборочной санитарной рубки в 2018 году утвержденными материалами лесоустройства на ревизионный период, внесена в утвержденный перечень мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов ГП «Свесский лесхоз» на 2018 год и о данной рубке не было сообщено Сумскую облгосадминистрацию.

Кроме того, ГП «Свесский лесхоз» не получило в пользование утвержденную в установленном порядке расчетную лесосеку и утвержденных материалов лесоустройства на ревизионный период 2019-2028 годы.

По результатам проверки рассчитан вред, причиненный лесу вследствие нарушения требований природоохранного законодательства, который составил 5820373 грн. Материалы проверки направлены в Управление службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.