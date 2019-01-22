В Сумах столкнулись маршрутка и автобус Вечером 5 февраля на остановке «Автовокзал» произошло ДТП.

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», автобус (гос. номер 46-46), курсирующий по маршруту № 65, пока снят с линии в связи с ДТП. По предварительным свидетельствам очевидцев, во время посадки / высадки пассажиров маршрутка по неизвестным причинам покатилась назад и столкнулась с коммунальным автобусом. В результате столкновения в у автобуса разбито лобовое стекло. Среди пассажиров пострадавших нет.

Подробности и обстоятельства инцидента на месте событий выясняли представители службы безопасности движения КП и патрульной полиции Сумской области.