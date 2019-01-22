В Сумах столкнулись маршрутка и автобус

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», автобус (гос. номер 46-46), курсирующий по маршруту № 65, пока снят с линии в связи с ДТП. По предварительным свидетельствам очевидцев, во время посадки / высадки пассажиров маршрутка по неизвестным причинам покатилась назад и столкнулась с коммунальным автобусом. В результате столкновения в у автобуса разбито лобовое стекло. Среди пассажиров пострадавших нет.
Подробности и обстоятельства инцидента на месте событий выясняли представители службы безопасности движения КП и патрульной полиции Сумской области.
В январе в областном центре произошло 5 ДТП, в которых несовершеннолетних получили телесные повреждения....
Патрульная полиция Сумской области информирует о деятельности испекторов в выходные дни....
Авария произошла сегодня, 1 февраля, в 16-40 на пр. Лушпы возле ТЦ «Лавина»....
30 января, около 17.20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Пограничной....
Авария произошла сегодня, 31 января, около 9.00, на ул. Семьи Кривоносов (бывшая ул. Парижской Коммуны)....