В Сумах стартовали открытые областные соревнования по биатлону Открытые областные соревнования по биатлону на призы президента Сумской областной организации Федерации биатлона Украины Анатолия Линника стартовали в Токарях 5 февраля.

На базе олимпийской подготовки Сумской областной организации Физкультурно-спортивного общества «Динамо» стартовали спортсмены младшего, среднего, старшего возраста и юниоры. Младшие и средние девушки преодолевали дистанцию спринта длиной 4 км, юношI - 6 км. Старшие спортсменки и юниоркI - 7,5 км, парни - 10 км, сообщает сайт федерации. Всего на первые старты вышло 110 участников из Сум, Ромен, Глухова и Харькова. Призеры первого дня Юниоры I - Ивченко Евгений (ШВСМ) II - Буров Богдан (ШВСМ) III - Колесник Сергей (ШВСМ) Юниорки I - Сытник Анна (РЦ ЗВС г. Глухов) II - Ермакова Виктория (ШВСМ) III - Кузьменко Анастасия (РЦ ЗВС г. Глухов) Старшие юноши I - Кошман Владимир (ШВСМ) II - Родителев Александр (ШВСМ) III - Гончеревский Владислав (РЦ ЗВС г. Глухов) Старшие девушки I - Дидоренко Анастасия (ШВСМ) II - Зеленская Варвара (ШВСМ) III - Заяц Диана (ХОВУФКС) Юноши средние I - Болдесов Вадим (ХОВУФКС) II - Малышев Евгений (ХОВУФКС) III - Чихарь Владислав (ШВСМ, Роменская ДЮСШ им. Калнышевского) Девушки средние I - Милюта Полина (РЦ ЗВС г. Глухов) II - Свиридова Дарья (РЦ ЗВС, «Динамо») III - Ткаченко Руслана (ХОВУФКС) Юноши младшие I - Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС г. Глухов) II - Лисянский Андрей (ХОВУФКС) III - Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса») Девушки младшие I - Кравченко Ксения (РЦ ЗВС г. Глухов) II - Тропец Анастасия (ХОВУФКС) III - Давыдова Елизавета (РЦ ЗВС) Сегодня пройдут гонки с массовым стартом.