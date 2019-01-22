Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02208

В Сумах стартовали открытые областные соревнования по биатлону

Открытые областные соревнования по биатлону на призы президента Сумской областной организации Федерации биатлона Украины Анатолия Линника стартовали в Токарях 5 февраля.

На базе олимпийской подготовки Сумской областной организации Физкультурно-спортивного общества «Динамо» стартовали спортсмены младшего, среднего, старшего возраста и юниоры. Младшие и средние девушки преодолевали дистанцию спринта длиной 4 км, юношI - 6 км. Старшие спортсменки и юниоркI - 7,5 км, парни - 10 км, сообщает сайт федерации.

Всего на первые старты вышло 110 участников из Сум, Ромен, Глухова и Харькова.

Призеры первого дня

Юниоры

I - Ивченко Евгений (ШВСМ)

II - Буров Богдан (ШВСМ)

III - Колесник Сергей (ШВСМ)

Юниорки

I - Сытник Анна (РЦ ЗВС г. Глухов)

II - Ермакова Виктория (ШВСМ)

III - Кузьменко Анастасия (РЦ ЗВС г. Глухов)

Старшие юноши

I - Кошман Владимир (ШВСМ)

II - Родителев Александр (ШВСМ)

III - Гончеревский Владислав (РЦ ЗВС г. Глухов)

Старшие девушки

I - Дидоренко Анастасия (ШВСМ)

II - Зеленская Варвара (ШВСМ)

III - Заяц Диана (ХОВУФКС)

Юноши средние

I - Болдесов Вадим (ХОВУФКС)

II - Малышев Евгений (ХОВУФКС)

III - Чихарь Владислав (ШВСМ, Роменская ДЮСШ им. Калнышевского)

Девушки средние

I - Милюта Полина (РЦ ЗВС г. Глухов)

II - Свиридова Дарья (РЦ ЗВС, «Динамо»)

III - Ткаченко Руслана (ХОВУФКС)

Юноши младшие

I - Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС г. Глухов)

II - Лисянский Андрей (ХОВУФКС)

III - Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса»)

Девушки младшие

I - Кравченко Ксения (РЦ ЗВС г. Глухов)

II - Тропец Анастасия (ХОВУФКС)

III - Давыдова Елизавета (РЦ ЗВС)

Сегодня пройдут гонки с массовым стартом.

Спорт Биатлон

По тематике

В Сумах пройдут биатлонные соревнования
04.02.2019 17:39

В Сумах пройдут биатлонные соревнования

5-6 февраля в Сумах пройдет соревнования по биатлону на кубок президента....

Сумские биатлонисты в пятерке на юниорском чемпионате мира
29.01.2019 15:15

Сумские биатлонисты в пятерке на юниорском чемпионате мира

Сегодня, 29 января, на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли началась двухдневная эстафетная программа....

В Сумах прошел чемпионат области по биатлону среди юношей и девушек
29.01.2019 09:09

В Сумах прошел чемпионат области по биатлону среди юношей и девушек

23-25 января в урочище Токари проходил чемпионат Сумской области по биатлону среди юношей и девушек....

Сумские биатлонисты на юниорском чемпионате мира
28.01.2019 18:04

Сумские биатлонисты на юниорском чемпионате мира

27 января в словацком Безно-Осрбли стартовал юниорский чемпионат мира....

Сумские биатлонистки провалили спринт на кубке мира
24.01.2019 17:35

Сумские биатлонистки провалили спринт на кубке мира

Сегодня, 24 января в итальянской Антерсельве женским спринтом стартовал шестой этап кубка мира по биатлону....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.