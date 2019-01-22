В Сумах стартовали открытые областные соревнования по биатлону

На базе олимпийской подготовки Сумской областной организации Физкультурно-спортивного общества «Динамо» стартовали спортсмены младшего, среднего, старшего возраста и юниоры. Младшие и средние девушки преодолевали дистанцию спринта длиной 4 км, юношI - 6 км. Старшие спортсменки и юниоркI - 7,5 км, парни - 10 км, сообщает сайт федерации.
Всего на первые старты вышло 110 участников из Сум, Ромен, Глухова и Харькова.
Призеры первого дня
Юниоры
I - Ивченко Евгений (ШВСМ)
II - Буров Богдан (ШВСМ)
III - Колесник Сергей (ШВСМ)
Юниорки
I - Сытник Анна (РЦ ЗВС г. Глухов)
II - Ермакова Виктория (ШВСМ)
III - Кузьменко Анастасия (РЦ ЗВС г. Глухов)
Старшие юноши
I - Кошман Владимир (ШВСМ)
II - Родителев Александр (ШВСМ)
III - Гончеревский Владислав (РЦ ЗВС г. Глухов)
Старшие девушки
I - Дидоренко Анастасия (ШВСМ)
II - Зеленская Варвара (ШВСМ)
III - Заяц Диана (ХОВУФКС)
Юноши средние
I - Болдесов Вадим (ХОВУФКС)
II - Малышев Евгений (ХОВУФКС)
III - Чихарь Владислав (ШВСМ, Роменская ДЮСШ им. Калнышевского)
Девушки средние
I - Милюта Полина (РЦ ЗВС г. Глухов)
II - Свиридова Дарья (РЦ ЗВС, «Динамо»)
III - Ткаченко Руслана (ХОВУФКС)
Юноши младшие
I - Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС г. Глухов)
II - Лисянский Андрей (ХОВУФКС)
III - Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса»)
Девушки младшие
I - Кравченко Ксения (РЦ ЗВС г. Глухов)
II - Тропец Анастасия (ХОВУФКС)
III - Давыдова Елизавета (РЦ ЗВС)
Сегодня пройдут гонки с массовым стартом.
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