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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33247

В Шостке маршрутчики хотят повысить тарифы до 5 грн

5 февраля в Шостке прошли общественные слушания по вопросу повышения тарифов на городских автобусных маршрутах.

Пассажироперевозчики выступают за увеличение тарифа с 4 грн. до 5 грн. Они подготовили калькуляцию на новый тариф. Всего услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах предоставляют 25 предпринимателей и 1 предприятие (ПАО «АТП-15909»). Задействовано 60 автобусов.

На общественных слушаниях представитель пассажироперевозчиков Григорий Зевако рассказал о существующих проблемах. Речь идет об остром недостатке кадров, подорожании топлива, запасных частей…

По его мнению, пассажирские перевозки должны быть дотируемыми. Он заявил, что сегодня действует не экономически необоснованный тариф, а согласованный. Обслуживаются льготные категории населения… Григорий Зевако проинформировал, что пассажироперевозчики дотаций не получают. «Естественно, это отражается на нашем материальном положении, состоянии транспорта», — отметил он.

Несколько депутатов горсовета, присутствовавших на общественных слушаниях, критиковали пассажироперевозчиков за то, что качество их услуг не улучшилось. «Я хочу комфортно проехать, не давиться в этой маршрутке, я хочу удобно взяться (а там взяться не за что, извините, ногти ломаешь). И я хочу зайти и ноги не поломать…», — сказала одна из народных избранниц.

Пассаперевозчики подверглись критике также за то, что автобусы раньше времени съезжают с маршрута, водители не доезжают до конца маршрута, разговаривают по мобильному телефону и пр.

Также прозвучал укор в адрес мэрии относительно отсутствия расписания на всех автобусных остановках. Была озвучена идея муниципального транспорта, но, по мнению одного из депутатов, на него нет денег в бюджете…

Директор АТП-1509 Юрий Довбыш откровенно сказал, что автотранспортное предприятие «доживает последние дни». «Этого просто никто не понимает. Не будет автопарка, эти все ребята (пассажироперевозчики – прим. ред.) не получат лицензии. Они сейчас приезжают, медика, механика проходят. Но этого ничего не будет!», — подчеркнул Юрий Довбыш. Он считает, что 5 грн. – это минимальный тариф, который должен быть. По его словам, тариф рассчитан, а не взят «с потолка».

На общественных слушаниях было высказано пожелание о том, что депутатам и пассажироперевозчикам надо чаще встречаться, создать комиссию для решения существующих проблем.

Участники общественных слушаний приняли к сведению прозвучавшую информацию. Управлению экономики предложено подготовить проект решения исполкома «Про тариф на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що здійснюються в звичайному режимі руху» (тариф – 5 грн., для учащихся школ – 3 грн. на период учебного года) и вынести на рассмотрение исполкома горсовета, пишет Шостка.info.

Экономика Маршрутки Повышение тарифов Подорожание проезда Тарифы Шостка

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