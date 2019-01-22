Сумской футзалист - лучший игрок января в Первой лиге Исполнительной дирекцией АФУ был определен лучший игрок месяца в Первой лиге.

Им стал футзалист «Food Centre-СумГУ» Руслан Острога.

В январе игрок сумского клуба помог своей команде одержать победу в Первой лиге, отметившись дублем в воротах броварского «Атлетика».

К тому же, Руслану удалось проявить себя и в кубке Украины, поразив ворота «АРПИ Запорожье» в первом поединке между этими командами.

Напомним, что в декабре такую же награду получил капитан нашего клуба Максим Мысловский.