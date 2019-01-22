Сумской футзалист - лучший игрок января в Первой лиге

Им стал футзалист «Food Centre-СумГУ» Руслан Острога.
В январе игрок сумского клуба помог своей команде одержать победу в Первой лиге, отметившись дублем в воротах броварского «Атлетика».
К тому же, Руслану удалось проявить себя и в кубке Украины, поразив ворота «АРПИ Запорожье» в первом поединке между этими командами.
Напомним, что в декабре такую же награду получил капитан нашего клуба Максим Мысловский.
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