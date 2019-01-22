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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:42284

На Сумщине полицейские задержали черниговского райзбойника

В свободное от службы время сотрудник группы реагирования патрульной полиции задержал подозреваемого, который разыскивался полицейскими из Черниговщины.

В свой выходной Андрей Гапон, инспектор группы реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции, увидел на улице подозрительного мужчину. Последний был похож на злоумышленника, которого разыскивали полицейские из Черниговщины за разбойное нападение с применением огнестрельного оружия.

Вызвав подкрепление, правоохранитель вместе с коллегами задержал мужчину и для проверки доставил в отдел полиции.

«Подозрения наших сотрудников подтвердились, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 40 лет, он из Конотопского района. В Шостке снимал квартиру, скрываясь от правоохранителей Черниговщины. Во время обыска арендованного им помещения были найдены и изъяты обрез охотничьего ружья, четыре патрона к нему и приспособления для бесключевого отпирания замков».

Сейчас задержанный передан полицейским из Черниговщины для проведения необходимых следственных действий. По факту изъятия оружия в Шосткинском отделе полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой Шостка

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