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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44494

«Рот закрой»: глава Битицы своим оппонентам на сессии Сумского горсовета

Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали вопрос присоединения к Сумам Битицкой и Песчанской ОТГ.

На сессию пришли около 60 представителей громады, в том числе Битицкий голова Юрий Цаплиенко.

Сначала представитель громады (как позже оказалось бывший глава сельсовета), который, по его словам, выступал от имени присутствующих 60 жителей, рассказал, что на собрании об объединении было только 40 из 900 жителей ОТГ. Также ему не понятно перспектива развития села в составе Сум. Также выступила депутат сельсовета, которая поддержала предыдущего оратора.

У депутатов также были вопросы

После этого слово взял голова ОТГ который рассказал, что на собрании было 44 человека, только 1 воздержался. Приглашали всех. На реплику из зала своего оппонента (который выступал до него) Юрий Цаплиенко резко ответил: «Рот закрой!». Также его оппоненты указывали на то, что голову который год уже судят за взятку в 2,6 млн грн.

После такой перепалки, многие депутаты также высказались, что такие отношения в горсовете не допустимы. Также было указано, что решение Битицкого сельсовета о присоединении к Сумам было принято всего 5 депутатами из 12, то есть не было кворума. Битицкий голова парировал, что депутатов было семеро.

В итоге решили разделить вопрос на два – о присоединении Песчанской и Битицкой ОТГ отдельно.

Битицкому голове предложили опросить всех членов громады.

Тем не менее, вопрос об объединении поставили на голосование, и он набрал аж 2 голоса «за».

Политика Битица Глава Битицкого сельсовета Сумская ОТГ Юрий Цаплиенко

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