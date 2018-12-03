Мэр Сум будет жить на одну ставку

Самого мэра на сессии нет, он продолжает быть в отпуске, хотя на различные встречи и брифинги ходит. Секретарь Сумского горсовета призывал депутатов поддержать проект решения: «Потому что работать городскому голове на голую ставку как то так…»
Проектом решения предусмотрено надбавку в 50% за высокие достижения в работе (кто их оценивает?), также 90% премий с учетом надбавок и доплат, к праздникам в размере должностного оклада, помощь на оздоровление в размере среднемесячной зарплаты, матпомощь и т.д. и т.п.
Однако решение поддержали только 21 депутат, так что пока мэр поработает на голую ставку (хотя, возможно, к вопросу вернутся в конце сессии ,ведт не хватило всего одного голоса).
Напомним: за 2017 года зарплата мэра составила 386 тысяч гривен, то есть более 30 тыс. грн в месяц. За 2018 год явно больше…
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