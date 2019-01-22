В Сумах остановили троллейбусы (обновлено)

Аварийный участок обесточен. Ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» уже работает на месте и делает все возможное, чтобы восстановить движение транспорта быстрее, сообщила пресс-служба предприятия.
В 11-30 движение восстановлено.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отмена проезда 4 грн. в троллейбусе».... 1
Сумчане в петиции просят городские власти не рассматривать другую петицию, набравшую необходимое количество голосов....
Петиция «Почему до сих пор не объявлен тендер на закупку троллейбусов европейских средства?» собрала подписи еще 13 ноября прошлого года,...
С 1 февраля стоимость проезда в троллейбусах и автобусах составит 4 гривны....
Из-за неудовлетворительного состояния покрытия дороги и гололеда в направлении завода «Центролит» троллейбсы не будут ездить в этом направлении....