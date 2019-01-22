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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26216

В Сумах остановили троллейбусы (обновлено)

Из-за обрыва контактной сети на перекрестке пр. М. Лушпы - ул. Харьковская (в направлении центра города), остановлено движение троллейбусов.

Аварийный участок обесточен. Ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» уже работает на месте и делает все возможное, чтобы восстановить движение транспорта быстрее, сообщила пресс-служба предприятия.

В 11-30 движение восстановлено.

Общество Обрыв контактной сети Троллейбусы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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