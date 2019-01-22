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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на пожаре погиб человек

Сегодня, 6 февраля, в 6:55 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Владимира Куца в с. Алексино Тростянецкого района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит одна из комнат, образовалось сильное задымление. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 7:32 возгорание было локализовано, а в 8:02 - полностью ликвидировано. Во время разбора конструкций для выявления скрытых очагов горения на полу в одной из комнат было обнаружено тело хозяина 1936 года рождения.

По предварительным выводам специалистов причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Поэтому спасатели в очередной раз просят жителей заботиться о надлежащее противопожарное состояние собственных домов и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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