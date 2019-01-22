Сумские депутаты отказались от электробусов Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Дворниченко В.Н. «Депутатам СМР немедленно внести изменения в целевую программу обновления пассажирского транспорта 2019-2021 заменив дизельные автобусы на электробусы Skywell для оптимизации расходов и понижение тарифа».

По вопросу докладывал не автор петиции, которого не было на сессии, а начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, который сообщил, что дизельные автобусы стоят около 2 млн грн, а электробусы от 8 млн грн. Вопрос экономии на топливе даже не обсуждали.

В итоге «за» было всего 8 голосов, так что очередная петиция, поддержанная более чем 250 сумчанами, оказалсь без поддержки.