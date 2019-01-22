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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59546

В Сумах «отказались» от полиэтиленовых пакетов

Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали решение «О рассмотрении электронной петиции Шевченко Владимира Владимировича «Запрет использования одноразовых полиэтиленовых пакетов в розничной торговле и сфере обслуживания».

После небольшого обсуждения депутаты приняли решение поддержать петицию и рекомендовать предприятиям торговали отказаться от полиэтиленовых пакетов, провести информационно-просветительскую кампанию в школах и детсадах, а также в СМИ. Также решили «запретить» одноразовую пластиковую посуду. А через два месца начальник горотдела торговли должен отчитаться о результатах.

«За» было 23 голоса.

Экономика Петиция Полиэтилен

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