В Сумах «отказались» от полиэтиленовых пакетов

После небольшого обсуждения депутаты приняли решение поддержать петицию и рекомендовать предприятиям торговали отказаться от полиэтиленовых пакетов, провести информационно-просветительскую кампанию в школах и детсадах, а также в СМИ. Также решили «запретить» одноразовую пластиковую посуду. А через два месца начальник горотдела торговли должен отчитаться о результатах.
«За» было 23 голоса.
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