В Сумах «отказались» от полиэтиленовых пакетов Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали решение «О рассмотрении электронной петиции Шевченко Владимира Владимировича «Запрет использования одноразовых полиэтиленовых пакетов в розничной торговле и сфере обслуживания».

После небольшого обсуждения депутаты приняли решение поддержать петицию и рекомендовать предприятиям торговали отказаться от полиэтиленовых пакетов, провести информационно-просветительскую кампанию в школах и детсадах, а также в СМИ. Также решили «запретить» одноразовую пластиковую посуду. А через два месца начальник горотдела торговли должен отчитаться о результатах.

«За» было 23 голоса.