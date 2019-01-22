В Сумах промышляют фейковые водоканаловцы

Сообщение от сумчан о таких случаях начать поступать на коммунальное предприятие.
КП «Горводоканал» отмечает, что работники водоканала не приходят в квартиры за оплатой услуг по водоснабжению и водоотведению, для осуществления замены счетчика, установки бытовых приборов на краны, заключение договоров и т.п.
Если такой случай имеет место, то первое, что нужно сделать - это попросить лицо, которое предлагает такие услуги, предъявить удостоверение. В случае отказа от предоставления указанного документа или при его отсутствии необходимо обратиться в правоохранительные органы.
Выяснить обстоятельства визита и проверить информацию о личности, которая представляется работником КП «Горводоканал», можно, по телефону предприятия: 70-01-50.
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