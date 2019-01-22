Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30238

В Сумах промышляют фейковые водоканаловцы

КП «Горводоканал» призывает горожан быть внимательными и не «покупаться» на провокации мошенников, которые представляются работниками предприятия и предлагают установить в квартирах приборы для доочистки питьевой воды.

Сообщение от сумчан о таких случаях начать поступать на коммунальное предприятие.

КП «Горводоканал» отмечает, что работники водоканала не приходят в квартиры за оплатой услуг по водоснабжению и водоотведению, для осуществления замены счетчика, установки бытовых приборов на краны, заключение договоров и т.п.

Если такой случай имеет место, то первое, что нужно сделать - это попросить лицо, которое предлагает такие услуги, предъявить удостоверение. В случае отказа от предоставления указанного документа или при его отсутствии необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Выяснить обстоятельства визита и проверить информацию о личности, которая представляется работником КП «Горводоканал», можно, по телефону предприятия: 70-01-50.

Право КП «Горводоканал» Мошенничество

По тематике

ПФК «Сумы» возглавил мошенник со стажем
Вчера 16:43

ПФК «Сумы» возглавил мошенник со стажем

УБОПовец, СБУшник, помощник прокурора, судья Верховного суда Украины - это не перечень сотрудников правоохранительных органов, а роли, которые «играл» новый...

Вчера 14:50

Фейковый банкир развел жителя Сумщины на 8 тысяч

Пострадавший - житель Середина-Будского района. Мошенник, представившись работником банка, обманул его почти на 8000 гривен....

Вчера 08:57

Телефонные мошенники обманули кролевчанку 27 раз

Получив СМС-сообщение о выигрыше авто, 30-летняя жительница Кролевца 27 (!) раз посылала деньги на предложенные счета....

01.02.2019 14:00

Житель Шостки дважды попал в аферу с предоплатой за автомобиль

Работники полиции выяснили: не будучи осведомленным в юридических тонкостях, 43-летний мужчина подписывал документы и платил деньги не за само авто,...

30.01.2019 15:23

Сумские депутаты просят как можно быстрее повысить тарифы на воду

Сумской горсовет обратился к руководству государства и регулятору в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой своевременно обеспечивать установление тарифов...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.