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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30540

Педагоги Сумского училища культуры замечены в гастролях в России

Прокуратура обращает внимание Министерства культуры Украины на учебное заведение, сотрудники которого осуществляют гастрольные мероприятия в Российской Федерации.

Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту возможного присвоения денежных средств служебными лицами одного из местных училищ. В частности проверяется факт выплаты заработной платы работникам за то время, когда они не выполняли трудовые обязанности, находясь за пределами Украины.

В ходе следствия установлено, что преподаватели училища, выезжая за пределы Украины, проводили гастрольные мероприятия, в том числе и в Российской Федерации. Досудебное следствие по ч. 3 ст. 191 (присвоение или растрата средств) УК Украины продолжается. Однако, несмотря на временную оккупацию Российской Федерацией части территории нашего государства, на осуществление этой страной вооруженной агрессии, такое поведение руководителя учебного заведения и других сотрудников недопустимо и не может оставаться без внимания и соответствующего реагирования, в том числе за пределами уголовного производства.

Поэтому прокуратурой Сумской области в Министерство культуры Украины направлено письмо, в котором указано, что: «Директор и отдельные педагогические работники упомянутого учебного заведения, вместо воспитания у своих учеников патриотизма, высокого уважения к Конституции и законам Украины, ее суверенитету и территориальной целостности, уважения к культурным ценностям украинского народа, его историко-культурному наследию и традициям, своими действиями, в том числе и личным примером, искажают представление воспитанников об истинных человеческих и государственных ценностях, побуждая развитие в них меркантилизма и беспринципности».

Прокуратура настаивает на принятии Министерством культуры Украины, как органом, к сфере управления которого принадлежит училище, соответствующих мер к пресечению выявленных нарушений и создании условий, при которых такие факты станут невозможными в будущем, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору», речь идет о Сумском высшем училище культуры им. Д.Бортнянского.

Право Гастроли в России Растрата Училище Бортнянского

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