Стали известны подробности вчерашнего автобусного ДТП

5 февраля, около 19 часов, на улице Степана Бандеры произошло ДТП с участием двух транспортных средств.
Патрульные, прибывшие на место ДТП, установили, что 60-летний водитель, управляя маршруткой «Рута 25», не убедившись в безопасности своего маневра, допустил движение задним ходом, после чего произошел наезд на автобус «Богдан», которое стояло позади.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя «Рута 25» административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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