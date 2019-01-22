Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49145

Стали известны подробности вчерашнего автобусного ДТП

В результате ДТП повреждено два транспортных средства, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров.

5 февраля, около 19 часов, на улице Степана Бандеры произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

Патрульные, прибывшие на место ДТП, установили, что 60-летний водитель, управляя маршруткой «Рута 25», не убедившись в безопасности своего маневра, допустил движение задним ходом, после чего произошел наезд на автобус «Богдан», которое стояло позади.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя «Рута 25» административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

Право Дтп ДТП с автобусом ДТП с маршруткой

По тематике

Сегодня 10:03

В Сумах произошло 5 ДТП, в которых пострадали дети

В январе в областном центре произошло 5 ДТП, в которых несовершеннолетних получили телесные повреждения....

Сегодня 08:34

В Сумах столкнулись маршрутка и автобус

Вечером 5 февраля на остановке «Автовокзал» произошло ДТП....

04.02.2019 15:58

За выходные в Сумах произошло 9 ДТП

Патрульная полиция Сумской области информирует о деятельности испекторов в выходные дни....

В Сумах в ДТП попал инкассаторский автомобиль (обновлено)
01.02.2019 17:44

В Сумах в ДТП попал инкассаторский автомобиль (обновлено)

Авария произошла сегодня, 1 февраля, в 16-40 на пр. Лушпы возле ТЦ «Лавина»....

В результате ДТП в Сумах травмирован пешеход
31.01.2019 11:42

В результате ДТП в Сумах травмирован пешеход

30 января, около 17.20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Пограничной....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.