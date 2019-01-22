Стали известны подробности вчерашнего автобусного ДТП В результате ДТП повреждено два транспортных средства, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров.

5 февраля, около 19 часов, на улице Степана Бандеры произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

Патрульные, прибывшие на место ДТП, установили, что 60-летний водитель, управляя маршруткой «Рута 25», не убедившись в безопасности своего маневра, допустил движение задним ходом, после чего произошел наезд на автобус «Богдан», которое стояло позади.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя «Рута 25» административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.