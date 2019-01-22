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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке погиб работник мясокомбината

30 января 2019 года в 16:35 на территории Ахтырского мясокомбината произошел несчастный случай.

Мужчина упал с высоты, и в результате полученных травм скончался 4 февраля, сообщает Роксолана со ссылкой на руководителя отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в городе Ахтырка Игоря Доценко.

В полиции сообщили, что мужчина 1967 года рождения во время чистки снега с крыши помещения Ахтырского мясокомбината упал с четырехметровой высоты, в результате чего получил травмы. Скончался в больнице.

Право Ахтырка Смерть

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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