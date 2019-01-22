Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10105

Конотопчанин пытался продать патроны на рынке

В дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение о неизвестном мужчине, который у местного рынка предлагает прохожим приобрести у него патроны.

При выезде на место правоохранители обнаружили 30-летнего жителя района, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли 85 патронов калибра 5.6 мм. Как пояснил сам мужчина, патроны нашел при разборке своего сарая, а продать их решил, чтобы немного подзаработать денег.

Изъятые патроны правоохранители направили на проведение экспертизы. По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Конотоп Патроны

По тематике

04.02.2019 10:44

В Конотопе на карантин закрыли 14 классов

В связи с заболеваемостью детей ОРВИ и гриппом обучение в 14 классах городских школ Конотопа было приостановлено....

В Конотопе упавшей сосулькой разбило голову прохожему (обновлено)
03.02.2019 17:15

В Конотопе упавшей сосулькой разбило голову прохожему (обновлено)

Сегодня, 3 февраля, в Конотопе с крыши многоэтажки упавшие сосульки травмировали нескольких людей....

30.01.2019 12:18

В Конотопе 52-летний мужчина умер от воспаления легких

В Конотопе от воспаления легких умер мужчина. Ему было 52 года....

30.01.2019 10:19

В Конотопе будут судить уклониста от военных сборов

Прокуратура предупреждает военнообязанных об уголовной ответственности за уклонение от воинского учета или специальных сборов....

В Конотопе играли дотеры
28.01.2019 17:00

В Конотопе играли дотеры

Состоялся финал 8-го открытого чемпионата города Конотопа по интернет-игре DOTA2....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.