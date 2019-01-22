Конотопчанин пытался продать патроны на рынке

При выезде на место правоохранители обнаружили 30-летнего жителя района, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли 85 патронов калибра 5.6 мм. Как пояснил сам мужчина, патроны нашел при разборке своего сарая, а продать их решил, чтобы немного подзаработать денег.
Изъятые патроны правоохранители направили на проведение экспертизы. По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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