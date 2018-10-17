В СНАУ проходят самые честные выборы Ладыки

В них участвуют как студенты, так и сотрудники университета, а кандидат всего один – многолетний ректор Владимир Ладыка. В фойе главного корпуса установлены кабинки и урны для голосования. Фото выложены на официальной странице вуза в инстаграм. Как видно, студенты не совсем знают, что выборы тайные…
Сегодня, 18 января, директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Катышев и ректор СНАУ Владимир Ладыка подписали Меморандум о сотрудничестве....
Доцент кафедры пищевых технологий СНАУ Дмитрий Бидюк сообщил в Фейсбуке о новом достижении сумских ученых....
Студенты 2-го курса магистратуры Сумского НАУ специальности «Экология» приняли участие в общенациональной экологической акции «Дубы Шевченко объединяют Украину»....
Лаборатория стала первым центром коллективного пользования научным оборудованием на Сумщине....
12 октября в Копенгагене (Дания) завершился Международный конкурс стартапов University Startup World Cup....