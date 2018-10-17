В СНАУ проходят самые честные выборы Ладыки Сегодня, 6 февраля, в Сумском национальном аграрном университете проходят выборы ректора.

В них участвуют как студенты, так и сотрудники университета, а кандидат всего один – многолетний ректор Владимир Ладыка. В фойе главного корпуса установлены кабинки и урны для голосования. Фото выложены на официальной странице вуза в инстаграм. Как видно, студенты не совсем знают, что выборы тайные…