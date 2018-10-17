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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46665

В СНАУ проходят самые честные выборы Ладыки

Сегодня, 6 февраля, в Сумском национальном аграрном университете проходят выборы ректора.

В них участвуют как студенты, так и сотрудники университета, а кандидат всего один – многолетний ректор Владимир Ладыка. В фойе главного корпуса установлены кабинки и урны для голосования. Фото выложены на официальной странице вуза в инстаграм. Как видно, студенты не совсем знают, что выборы тайные…

Общество Выборы ректора СНАУ

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Сегодня, 18 января, директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Катышев и ректор СНАУ Владимир Ладыка подписали Меморандум о сотрудничестве....

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Студенты 2-го курса магистратуры Сумского НАУ специальности «Экология» приняли участие в общенациональной экологической акции «Дубы Шевченко объединяют Украину»....

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12 октября в Копенгагене (Дания) завершился Международный конкурс стартапов University Startup World Cup....

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«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
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«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
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CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
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CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
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«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
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«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
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14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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