На Сумщине свидание закончилось смертью Как установили сотрудники ахтырской полиции, женщина и мужчина познакомились случайно, и после длительного «застолья» решили продолжить знакомство в другом месте. Однако по дороге пара поссорилась, и молодой человек стал силой доказывать свою точку зрения.

Около 21:00 в Ахтырский отдел полиции поступило сообщение от медработника местной райбольницы о том, что в приемное отделение доставлен избитую женщину.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что потерпевшую в больницу сопровождал молодой человек, который, собственно, и вызвал «скорую». Сам же он объяснил, что свою знакомую случайно нашел на улице, лежащей на снегу, в беспомощном состоянии.

Однако уже во время первоочередных следственных действий у детективов возникли подозрения, что 30-летний мужчина что-то скрывает. Поэтому и взяли в «разработку». И впоследствии предположение правоохранителей полностью подтвердились.

Выяснилось, что потерпевшая познакомилась с ним буквально несколько часов назад. Они быстро нашли общий язык и некоторое время общались, выпивая спиртное. Затем решили продолжить знакомство в другом месте, для чего вызвали такси. Однако по дороге между ними возникла ссора, и, отпустив машину, пара принялась выяснять отношения прямо на улице. Молодой человек «увлекся» настолько, что обратился к кулакам. И спохватился только тогда, когда женщина, упав, потеряла сознание. Испугавшись последствий, и желая отвести от себя все подозрения, он наскоро придумал легенду о «случайно найденной знакомой» и вызвал неотложку. В больнице женщине диагностировали травматический разрыв селезенки с острой кровопотерей. Все попытки медиков спасти ей жизнь оказались тщетными – через несколько часов 36-летняя пациентка умерла.

«Сначала подозреваемый отрицал свою причастность к избиению потерпевшей, - комментирует ситуацию Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Но работники детективного подразделения подробно проследили весь маршрут его передвижения. Поэтому под давлением очевидных доказательств злоумышленнику ничего не оставалось другого, как признаться и рассказать об истинном ходе событий».

В настоящее время ахтірчанину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.