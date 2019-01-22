Директора «Горсумылифта» оставили под домашним арестом Сегодня, 6 февраля, Сумской апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы прокурору.

Прокурор Богдан Волобуев просил избрать директору ООО «Горсумылифт» Евгению Костенко, которому инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка (ст. 272 ч.2 УК Украины) и злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия ( ст. 364-1 ч.2 УК Украины) - а именно гибель младенца в лифте по ул. Супруна, 32/1 2 января, меру пресечения в виде содержания под стражей, пишет sumy.today.

По словам прокурора, избранная 4 января в Ковпаковском райсуде мера пресечения в виде ночного домашнего ареста не сможет предотвратить имеющиеся риски. В частности, обвиняемый сможет скрываться, совершать новые правонарушения, давление на потерпевших и свидетелей. Евгений Костенко продолжает свою деятельность директора «Горсумылифта», поэтому имеет доступ к документации, его деятельность может привести к новым трагедиям. По словам прокурора, Костенко не учитывал жалобы жителей дома по улице Супруна, 32/1 как руководитель предприятия, что и привело к трагедии.

Защитник со словами прокурора не согласен. Считает, что заявленные прокурором риски безосновательны. Отмечает, что подзащитный имеет безупречное процессуальное поведение и не нарушает ограничений, возложенных постановлением суда. По словам защитника, подозрение Костенко в уголовном правонарушении безосновательно, в его действиях состав правонарушения отсутствует.

Директор «Горсумылифту» Евгений Костенко в своих объяснением отметил, что лифт, в котором произошла трагедия, обслуживает другое предприятие, «Горсумылифт» выполняет только техническое обслуживание, а не эксплуатацию лифта. По его словам, ремонт этого лифта был выполнен согласно смете департамента инфраструктуры города. Его утвердили несколько комиссий, и неудовлетворительных результатов не было. Что касается жалоб, то из-за старых лифтов жалобы поступают каждый день, а предприятие делает все для устранения неисправностей.

Пострадавший Сергей Чернышев (отец погибшего малыша) просил суд избрать меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей, так как по его словам, директор может влиять на других фигурантов дела. Кроме этого, он отметил, что до капитального ремонта лифт работал исправно, а на его обращение о неисправности лифта еще до трагедии никто не реагировал. Но к просьбам потерпевшего суд не прислушался.

Решение вступило в силу с момента провозглашения.