Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14212

На Сумщине за день полиция раскрыла семь наркопреступлений

За прошедшие сутки работники полиции раскрыли семь преступлений, связанных с наркотиками.

Работники Глуховского и Шосткинского отделов полиции получили информацию о местных жителях района, которые дома сохраняют марихуану. Это решили проверить и посетили 37-летнего глуховчанина и 30-летнего шосткинца. Во время санкционированных обысков их домовладений, у одного из них в мужской сумке полицейские нашли готовую к употреблению марихуану, у другого - спрятанный в шкафу сверток с сушеными коноплей.

Еще четырех подозреваемых работники полиции обнаружили в Роменском, Сумском районах и в областном центре. И если двое мужчин в возрасте 42 и 38 лет и 16-летний подросток разгуливали по городу с марихуаной, 39-летний сумчанин гулял с медицинским шприцем, заполненным опием. И хотя все они уверяют, что наркотики хранили для собственного употребления, полицейские не исключают, что некоторые из них мог сбывать наркотики, что в рамках открытых уголовных производств тщательно проверяется.

Все изъятое правоохранители направили на экспертное исследование, а в отношении подозреваемых за хранение наркотиков без цели сбыта открыли уголовные производства по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

По тематике

Вчера 11:53

Ахтырские полицейские задержали наркодилера

Задержали с поличным - как раз при продаже опия ацетилированного....

В Сумской СИЗО передали наркотический бинт
04.02.2019 15:27

В Сумской СИЗО передали наркотический бинт

В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

Ночью сумские копы задержали наркомана
04.02.2019 15:08

Ночью сумские копы задержали наркомана

В Сумах мужчина пытался избавиться от вещества, похожего на наркотическое, на глазах у патрульных....

В Сумскую колонию пытались перекинуть наркотики
04.02.2019 14:13

В Сумскую колонию пытались перекинуть наркотики

В Сумской исправительной колонии № 116 пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

Роменскую наркоманку поймали с поличным
01.02.2019 14:32

Роменскую наркоманку поймали с поличным

Пакет с марихуаной обнаружили участковые Роменского отдела полиции во время профилактической отработки города у ранее судимой 38-летней местной жительницы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.