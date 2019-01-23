На Сумщине за день полиция раскрыла семь наркопреступлений За прошедшие сутки работники полиции раскрыли семь преступлений, связанных с наркотиками.

Работники Глуховского и Шосткинского отделов полиции получили информацию о местных жителях района, которые дома сохраняют марихуану. Это решили проверить и посетили 37-летнего глуховчанина и 30-летнего шосткинца. Во время санкционированных обысков их домовладений, у одного из них в мужской сумке полицейские нашли готовую к употреблению марихуану, у другого - спрятанный в шкафу сверток с сушеными коноплей.

Еще четырех подозреваемых работники полиции обнаружили в Роменском, Сумском районах и в областном центре. И если двое мужчин в возрасте 42 и 38 лет и 16-летний подросток разгуливали по городу с марихуаной, 39-летний сумчанин гулял с медицинским шприцем, заполненным опием. И хотя все они уверяют, что наркотики хранили для собственного употребления, полицейские не исключают, что некоторые из них мог сбывать наркотики, что в рамках открытых уголовных производств тщательно проверяется.

Все изъятое правоохранители направили на экспертное исследование, а в отношении подозреваемых за хранение наркотиков без цели сбыта открыли уголовные производства по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.