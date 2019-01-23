На сумской границе обнаружили 100-летнюю книгу

Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС предотвратили перемещение через границу предметов, вероятно составляют культурную и историческую ценность.
В пункте пропуска «Рыжевка» на Сумщине пограничники обнаружили старинную книгу 1903 года выпуска, которую вез в автомобиле наш соотечественник. Гражданин ехал из России в Украину как пассажир легковушки.
Сейчас находка изъята. На правонарушителя составлен административный материал.
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