В Сумах еще одна жертва ледопада Сегодня, 6 февраля, произошло обрушение льда с крыши пятиэтажки по ул. Петропавловская, 72.

Ледяная глыба повредила козырек над аптекой. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним: в Конотопе 1 февраля, лед с крыши упал на семейную пару. Оба получили травмы головы. Сейчас жена в травматологии, муж до сих пор в реанимации в коме.