В Сумах еще одна жертва ледопада

Ледяная глыба повредила козырек над аптекой. К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним: в Конотопе 1 февраля, лед с крыши упал на семейную пару. Оба получили травмы головы. Сейчас жена в травматологии, муж до сих пор в реанимации в коме.
Сегодня, 4 февраля, лед с крыши пятиэтажки упал сломал вывески туристической компании....
Сегодня, 3 февраля, в Конотопе с крыши многоэтажки упавшие сосульки травмировали нескольких людей....
В Сумах на ул. Набережная р. Стрелка с трехэтажного здания упала глыба льда....
Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, в школе № 3 г. Глухова....
Департамент инфраструктуры города постоянно осуществляет мониторинг работы обслуживающих организаций и коммунальных предприятий города по ликвидации последствий непогоды (снега и гололеда),...