Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:402

Очередной маршрутчик проехал на красный и получил штраф (видео)

В Сумах патрульные в очередной раз выписали постановление на водителя маршрутного транспортного средства, который проигнорировал требования ПДД.

4 февраля экипаж патрульных получил сообщение об игнорировании запрещающего сигнала светофора водителем маршрутного транспортного средства на перекрестке улиц Ильинская - Вячеслава Чорновола.

Во время патрулирования, на улице Харьковской, инспекторы обнаружили и остановили указанную маршрутку.

Стражи порядка разъяснили 47-летнему водителю причину его остановки, а также показали видеозапись, на которой отображалось нарушения им ПДД. После этого патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 425 гривен.

Напомним, что в феврале патрульная полиция усиливает контроль за соблюдением ПДД участниками дорожного движения, особенно водителями маршрутных транспортных средств.

Право Красный свет Маршрутки Нарушение ПДД
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сегодня 09:33

В Шостке маршрутчики хотят повысить тарифы до 5 грн

5 февраля в Шостке прошли общественные слушания по вопросу повышения тарифов на городских автобусных маршрутах....

04.02.2019 21:03

В Сумах маршрутчик проехал на красный на глазах у копов (видео)

Патрульная полиция Сумщины усиливает контроль за безопасностью дорожного движения на территории обслуживания....

29.01.2019 17:03

В Сумах маршрутка проехала на красный, чуть не сбив женщину с ребенком (видео)

Патрульные привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, проехал на запрещающий сигнал светофора....

У сумских маршруток продолжают отпадать двери
24.01.2019 10:57

У сумских маршруток продолжают отпадать двери

Фото маршрутки с поврежденной дверью выставила на своей странице в Фейсбуке сумчанка Ольга Семенюта....

22.01.2019 14:35

Псевдоавтобусы будут возить сумчан еще минимум три года

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить маршрутки на крупногабаритные автобусы на маршрутах 12, 7, 61, 10, 60 и 20»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.