Очередной маршрутчик проехал на красный и получил штраф (видео)

4 февраля экипаж патрульных получил сообщение об игнорировании запрещающего сигнала светофора водителем маршрутного транспортного средства на перекрестке улиц Ильинская - Вячеслава Чорновола.
Во время патрулирования, на улице Харьковской, инспекторы обнаружили и остановили указанную маршрутку.
Стражи порядка разъяснили 47-летнему водителю причину его остановки, а также показали видеозапись, на которой отображалось нарушения им ПДД. После этого патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 425 гривен.
Напомним, что в феврале патрульная полиция усиливает контроль за соблюдением ПДД участниками дорожного движения, особенно водителями маршрутных транспортных средств.
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