Очередной маршрутчик проехал на красный и получил штраф (видео) В Сумах патрульные в очередной раз выписали постановление на водителя маршрутного транспортного средства, который проигнорировал требования ПДД.

4 февраля экипаж патрульных получил сообщение об игнорировании запрещающего сигнала светофора водителем маршрутного транспортного средства на перекрестке улиц Ильинская - Вячеслава Чорновола.

Во время патрулирования, на улице Харьковской, инспекторы обнаружили и остановили указанную маршрутку.

Стражи порядка разъяснили 47-летнему водителю причину его остановки, а также показали видеозапись, на которой отображалось нарушения им ПДД. После этого патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 425 гривен.

Напомним, что в феврале патрульная полиция усиливает контроль за соблюдением ПДД участниками дорожного движения, особенно водителями маршрутных транспортных средств.