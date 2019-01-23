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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20433

Сумчане не довольны частным перевозчиком

И просят поменять его на маршруте № 53 на КП «Электроавтотранс».

Соответствующая петиция «Изменить перевозчика на маршрутке 53 на КП «Электроавтотранс» зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«Я предлагаю, чтобы этот маршрут поехал за счет автобусов (минимум 3 штуки) КП «Электроавтотранс». Хорошо, если бы этот автобусный маршрут ходил с 5:00 до 23:00 и в рабочие, и выходные дни», - пишет автор петиции Федоренко Андрей Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 6 февраля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 6 февраля петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Общество Маршрутки Петиция

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