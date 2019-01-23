В суд поступило 14 админматериалов по коррупции мэра Сум

5 февраля в суд поступило 14 административных материалов по Сумскому городскому голове о совершении им правонарушений, связанных с коррупцией по частям 1 и 2 ст. 172-7 КУоАП.
6 февраля постановлением суда все 14 административных материалов объединены в одно производство под одним номером: дело №591 / 724/19.
Судебное заседание по делу назначено на 16 час. 30 мин. 26 февраля 2019 года.
Председательствующий судья Сибилев А.В.
Информационно: в протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что городской голова не сообщил НАПК о наличии у него реального конфликта интересов, возникшего при издании распоряжений в 2017 году, которыми устанавливал премии самому себе за работу в 2017 году, сообщает сайт суда.
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