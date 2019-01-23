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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:27214

Сумской чемпионат Украины по легкой атлетике можно посмотреть онлайн

Сегодня, 7 февраля в Сумах в легкоатлетическом манеже СумГУ стартует чемпионат Украины-по легкой атлетике в помещении.

Уже традиционно Федерация легкой атлетики Украины организовала прямую трансляцию главного старта национального зимнего сезона, который является решающим этапом отбора на чемпионат Европы в помещении (Глазго, 1-3 марта).

 В полном объеме за соревнованиями можно будет наблюдать на странице ФЛАУ в Youtube по этой ссылке («окошки» трансляций каждой сессии будут созданы ближе к началу соревнований). А телеканал XSPORT в прямом эфире и в записи покажет самое интересное - финальные сессии чемпионата.

Начало в 10.00. Комментировать соревнования будут Ульяна Шух и Марина Максименко.

Подробное расписание чемпионата Украины-2019 по легкой атлетике в помещении, стартовые протоколы и On-Line результаты - по этой ссылке.

Спорт Легкая атлетика Онлайн-трансляция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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