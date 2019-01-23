Сумской чемпионат Украины по легкой атлетике можно посмотреть онлайн

Уже традиционно Федерация легкой атлетики Украины организовала прямую трансляцию главного старта национального зимнего сезона, который является решающим этапом отбора на чемпионат Европы в помещении (Глазго, 1-3 марта).
В полном объеме за соревнованиями можно будет наблюдать на странице ФЛАУ в Youtube по этой ссылке («окошки» трансляций каждой сессии будут созданы ближе к началу соревнований). А телеканал XSPORT в прямом эфире и в записи покажет самое интересное - финальные сессии чемпионата.
Начало в 10.00. Комментировать соревнования будут Ульяна Шух и Марина Максименко.
Подробное расписание чемпионата Украины-2019 по легкой атлетике в помещении, стартовые протоколы и On-Line результаты - по этой ссылке.
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