Сумского прокурора, которого задержали на взятке, суд отпустил

Ему назначили домашний арест с 22:00 до 6 утра, пишет Sumy.Today.
Напомним: его задержали вечером 4 февраля. По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, он требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве денежные средства на сумму 3500 долл. США за содействие в назначении последнему наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 367 УК Украины не связанного с реальным лишением свободы.
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