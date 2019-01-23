Сумского прокурора, которого задержали на взятке, суд отпустил Сегодня, 6 февраля, прокурору Сумской местной прокуратуры Михаилу Моисееву суд избрал меру пресечения.

Ему назначили домашний арест с 22:00 до 6 утра, пишет Sumy.Today.

Напомним: его задержали вечером 4 февраля. По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, он требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве денежные средства на сумму 3500 долл. США за содействие в назначении последнему наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 367 УК Украины не связанного с реальным лишением свободы.