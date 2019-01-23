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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59234

Чемпионат Сумщины по футзалу: удивительное спасение «CompService»

Сегодня, 6 февраля, прошел очередной матч чемпионата области по футзалу в сумской группе.

В очередном матче областного чемпионата команда Алексея Тюрина каким-то непостижимым образом сумела уйти от поражения, уступая по ходу игры со счётом 0:5. Для того, чтобы забить пять мячей в ответ «компьютерщикам» понадобилось всего двенадцать минут. А вот в заключительные восемь минут ни одна из команд так и не сумела оформить решающее взятие ворот.

«CompService» — «Food Centre-СумДУ-2» 5:5 (0:4)

Голы: Тюрин (30, 39), Пустовойт (37, 42), Маценко (41) — Жалдак (5), Ковтонюк (10, 26), Литний (15), Нагернюк (25)

После этой игры «CompService» возглавил турнирную таблицу, имея в активе 5 очков в 4 играх. По 4 очка у «Food Centre-СумДУ-2» и «Lex VSK - Сумбуд» (правда, в 2 играх), по 3 – у «Гранума» (2 игры) и «LS Group» (3 игры). У «Сервис Люкс» - 0 после 1 игры.

Спорт Футзал Чемпионат Сумщины по футзалу

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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