Сумские дзюдоистки с медалями кадетского чемпионата Украины 5-6 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по дзюдо среди кадетов до 18 лет.

Лучшей среди представительниц Сумщины стала Анна Охрименко, которая завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг. «Бронза» на счету Юлии Засульской (40 кг).

Пятые места у Ангелины Истомина (40 кг) и Валерии Ващенко (48 кг), которая проиграла в первом раунде будущей победительнице, а затем в утешительных схватках дошла до бронзовой схватки, но уступила.

Два седьмых места у наших парней: Никита Гузенко (55 кг) проиграл в третьем раунде победителю, а Роман Кияшко (81 кг) уступил в третьем раунде бронзовому призеру.