Сумские дзюдоистки с медалями кадетского чемпионата Украины

Лучшей среди представительниц Сумщины стала Анна Охрименко, которая завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг. «Бронза» на счету Юлии Засульской (40 кг).
Пятые места у Ангелины Истомина (40 кг) и Валерии Ващенко (48 кг), которая проиграла в первом раунде будущей победительнице, а затем в утешительных схватках дошла до бронзовой схватки, но уступила.
Два седьмых места у наших парней: Никита Гузенко (55 кг) проиграл в третьем раунде победителю, а Роман Кияшко (81 кг) уступил в третьем раунде бронзовому призеру.
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