Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:48149

Сумские дзюдоистки с медалями кадетского чемпионата Украины

5-6 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по дзюдо среди кадетов до 18 лет.

Лучшей среди представительниц Сумщины стала Анна Охрименко, которая завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг. «Бронза» на счету Юлии Засульской (40 кг).

Пятые места у Ангелины Истомина (40 кг) и Валерии Ващенко (48 кг), которая проиграла в первом раунде будущей победительнице, а затем в утешительных схватках дошла до бронзовой схватки, но уступила.

Два седьмых места у наших парней: Никита Гузенко (55 кг) проиграл в третьем раунде победителю, а Роман Кияшко (81 кг) уступил в третьем раунде бронзовому призеру.

Спорт Дзюдо

По тематике

Сумской дзюдоист взял бронзу на мировом гран-при
26.01.2019 10:02

Сумской дзюдоист взял бронзу на мировом гран-при

В Израиле продолжаются соревнования Мирового гран-при по дзюдо....

Сумской студент взял «серебро» в Тель-Авиве
25.01.2019 15:25

Сумской студент взял «серебро» в Тель-Авиве

Студент СумГУ Богдан Ядов стал серебряным призером Мирового Гран-При по дзюдо....

Сумские дзюдоисты отличились на международном турнире
18.01.2019 10:21

Сумские дзюдоисты отличились на международном турнире

Международный турнир по дзюдо «Кубок Континиума» проходил в Луцке 16-17 января....

В Сумах прошел чемпионат области по дзюдо
25.12.2018 09:32

В Сумах прошел чемпионат области по дзюдо

21-22 декабря в Сумах проходил чемпионат Сумщины среди юношей и девушек....

На Сумщине Федерация дзюдо подвела итоги года (видео)
18.12.2018 13:48

На Сумщине Федерация дзюдо подвела итоги года (видео)

16 декабря в Ромнах состоялся Открытый турнир по дзюдо, посвященный Дню Святого Николая среди юношей и девушек 2006-2008 и 2009-2010...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.