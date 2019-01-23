Сумском адвокату, которого задерживали с прокурором, назначили залог Сегодня, 6 февраля, в Киеве суд избрал меру пресечения для адвоката Игоря Марченко, которого 4 февраля задержали вместе с прокурором Сумской местной прокуратуры на получении взятки.

Адвокату суд назначил залог в размере 150 000 гривен, пишет sumy.today. Напомним: прокурора Сумской местной прокуратуры Михаила Моисеева суд отпустил под ночной домашний арест.