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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:548

Сумском адвокату, которого задерживали с прокурором, назначили залог

Сегодня, 6 февраля, в Киеве суд избрал меру пресечения для адвоката Игоря Марченко, которого 4 февраля задержали вместе с прокурором Сумской местной прокуратуры на получении взятки.

Адвокату суд назначил залог в размере 150 000 гривен, пишет sumy.today.

Напомним: прокурора Сумской местной прокуратуры Михаила Моисеева суд отпустил под ночной домашний арест.

Право Адвокат Взятка Игорь Марченко Под залог Прокурор
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