Сумском адвокату, которого задерживали с прокурором, назначили залог

Адвокату суд назначил залог в размере 150 000 гривен, пишет sumy.today.
Напомним: прокурора Сумской местной прокуратуры Михаила Моисеева суд отпустил под ночной домашний арест.
Сегодня, 6 февраля, прокурору Сумской местной прокуратуры Михаилу Моисееву суд избрал меру пресечения....
Пресс-служба прокуратуры Сумской области распространило пресс-релиз «По задержанию прокурора Сумской местной прокуратуры»....
Сегодня, 4 февраля, в Сумах на горячем задержали прокурора Сумской местной прокуратуры....
В Сумском районе водитель автомобиля предлагал полицейским немалую сумму денег, чтобы те «закрыли глаза» на управление транспортным средством в состоянии...
На Сумщине к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу....