Сумские теннисисты отыграли третий тур Суперлиги

После отделения первой четверки, которая будет играть три тура с разъездами, оставшиеся команды проведут еще два тура. Первый из них прошел в Красилове Житомирской области.
Команда «СумДУ» в 6 встречах одержала победы и одну проиграла, и по итогам тура занимает второе место.
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