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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские теннисисты отыграли третий тур Суперлиги

3 февраля завершился третий тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге за 5-12-е места.

После отделения первой четверки, которая будет играть три тура с разъездами, оставшиеся команды проведут еще два тура. Первый из них прошел в Красилове Житомирской области.

Команда «СумДУ» в 6 встречах одержала победы и одну проиграла, и по итогам тура занимает второе место.

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