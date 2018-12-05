Сумские теннисисты отыграли третий тур Суперлиги 3 февраля завершился третий тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге за 5-12-е места.

После отделения первой четверки, которая будет играть три тура с разъездами, оставшиеся команды проведут еще два тура. Первый из них прошел в Красилове Житомирской области.

Команда «СумДУ» в 6 встречах одержала победы и одну проиграла, и по итогам тура занимает второе место.