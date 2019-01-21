Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51237

Сумы в лидерах в области по гриппу и ОРВИ

Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 15 до 17 лет.

По данным Сумского областного лабораторного центра, за 5-ую неделю за медицинской помощью обратилось 5902 человека, что на 413 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 540,4 на 100 тыс. населения, что на 7,5% больше, чем прошедшей неделе, и больше порогового уровня на 7,3% (пороговый уровень - 503,8 на 100 тыс. населения). Такой показатель соответствует среднему уровню интенсивности эпидемической активности гриппа и ОРВИ.

Самый высокий уровень заболеваемости в г. Сумы (показатель - 840,7 на 100 тыс. населения). Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в Ямпольском районе (показатель - 76,5 на 100 тыс. населения).

Заболеваемость детей в 10,5 раз превышает заболеваемость среди взрослых (показатели заболеваемости: детей - 2273,1 на 100 тыс. населения, взрослых - 217,4 на 100 тыс. населения). Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 15 до 17 лет.

За неделю зарегистрировано 73 случая гриппа и гриппоподобных заболеваний (4-ая неделя - 81). Зарегистрирован один летальный случай у взрослого в г. Конотоп (с начала 2019 зарегистрировано 3 летальных случая от гриппа и гриппоподобных заболеваний).

Общество Грипп ОРВИ

По тематике

04.02.2019 10:44

В Конотопе на карантин закрыли 14 классов

В связи с заболеваемостью детей ОРВИ и гриппом обучение в 14 классах городских школ Конотопа было приостановлено....

01.02.2019 11:17

В школах Шостки закончился карантин

Карантинные мероприятия в Шостке прекращены....

28.01.2019 11:40

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ

Об этом сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника здравоохранения Елена Чумаченко....

21.01.2019 13:32

На Сумщине на 10% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

Об этом во время аппаратного совещания в обгосадминистрации сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко....

21.01.2019 10:23

ОРВИ в Сумах идет на спад, зато появился грипп

За прошлую неделю в Сумах зарегистрировано 2154 случая заболевания ОРВИ, что на 3,5 % меньше, чем на предыдущей неделе....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
20-15 - 65 грн.
 
«Мартин Боруля» И.Карпенко-Карого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
15.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.