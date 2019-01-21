Сумы в лидерах в области по гриппу и ОРВИ Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 15 до 17 лет.

По данным Сумского областного лабораторного центра, за 5-ую неделю за медицинской помощью обратилось 5902 человека, что на 413 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 540,4 на 100 тыс. населения, что на 7,5% больше, чем прошедшей неделе, и больше порогового уровня на 7,3% (пороговый уровень - 503,8 на 100 тыс. населения). Такой показатель соответствует среднему уровню интенсивности эпидемической активности гриппа и ОРВИ.

Самый высокий уровень заболеваемости в г. Сумы (показатель - 840,7 на 100 тыс. населения). Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в Ямпольском районе (показатель - 76,5 на 100 тыс. населения).

Заболеваемость детей в 10,5 раз превышает заболеваемость среди взрослых (показатели заболеваемости: детей - 2273,1 на 100 тыс. населения, взрослых - 217,4 на 100 тыс. населения). Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 15 до 17 лет.

За неделю зарегистрировано 73 случая гриппа и гриппоподобных заболеваний (4-ая неделя - 81). Зарегистрирован один летальный случай у взрослого в г. Конотоп (с начала 2019 зарегистрировано 3 летальных случая от гриппа и гриппоподобных заболеваний).