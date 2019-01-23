Конотопчанин, пострадавший от ледопада, скончался

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
Напомним: происшествие произошло утром 3 февраля. Снежно-ледяная глыба упала с крыши четырехэтажки на двух человек. Пострадавшие супруги - мужчина 1990 г.р. и женщина 1988 г.р. Оба получили травмы головы. Жена пострадал менше и уже переведена в травматологию, муж был в коме.
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