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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02463

Конотопчанин, пострадавший от ледопада, скончался

Сегодня ночью, 7 февраля, в Конотопской центральной районной больнице умер, не приходя в сознание конотопчанин, который пострадал от схода льда с крыши дома.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Напомним: происшествие произошло утром 3 февраля. Снежно-ледяная глыба упала с крыши четырехэтажки на двух человек. Пострадавшие супруги - мужчина 1990 г.р. и женщина 1988 г.р. Оба получили травмы головы. Жена пострадал менше и уже переведена в травматологию, муж был в коме.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Право Конотоп Ледопад Служебная халатность Смерть Сосульки

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