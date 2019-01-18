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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30538

Депутат Сумского облсовета, которого судят за пьяную езду, лег в стационар

Сегодня, 7 февраля, в Заречном районном суде г. Сумы должно было состояться рассмотрение административного дела в отношении главного врача Сумской районной больницы, главы фракции «Батькивщина» в Сумском областном совете Владимира Поцелуева.

Однако последний в суд не пришел. Его адвокат подал ходатайство о переносе судебного разбирательства в связи с пребыванием Владимира Поцелуева на стационарном лечении. Поэтому заседание уже в третий раз отложили. Следующее назначено на 22 февраля на 9.00, пишет sumy.today.

Напомним: депутат остановили патрульные 29 декабря. На рассмотрение административного дела о пьянстве за рулем отводится три месяца. Депутату осталось продержаться меньше двух месяцев…

Право Владимир Поцелуев Пьяный за рулем

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