Депутат Сумского облсовета, которого судят за пьяную езду, лег в стационар

Однако последний в суд не пришел. Его адвокат подал ходатайство о переносе судебного разбирательства в связи с пребыванием Владимира Поцелуева на стационарном лечении. Поэтому заседание уже в третий раз отложили. Следующее назначено на 22 февраля на 9.00, пишет sumy.today.
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